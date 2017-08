El Polaco habló de la ruptura: "Estamos separados con Silvina, el motivo fue..."

Silvina Luna y el Polaco están separados tras medio año de amorío, y una reconciliación en el medio. La noticia sorprendió a todo el mundo de la farándula:están separados tras medio año de amorío, y una reconciliación en el medio.





este medio también pudo comunicarse con el rubio para que nos cuente los detalles de esta triste noticia. La modelo rosarina confirmó la ruptura con el cantante tropical (ver nota) para que nos cuente los detalles de esta triste noticia.





"Que querés que te diga. Estamos separados, todo fue motivo de los chats que le mandé a mi ex, Valeria Aquino, pero se los mandé cuando estábamos separados. Los seis meses de amor fueron los más lindos de mi vida. Estaba en un momento de soledad y mandé esos mensajes", contó Ezequiel Cwirkaluk. , contó





"Hablamos ayer con Sil y de mutuo acuerdo decidimos separarnos, quiero que sea feliz, no la quiero lastimar. Tengo dos hijas, tengo que mirar para adelante. Cuando no va, no va. Guardo los mejores recuerdos de esta relación. Quiero aclarar mi vida, tengo muchas cosas en el aire. No quiero herir a nadie", amplió el músico.





Para cerrar, el Polaco manifestó: "Los chats fueron mostrados porque me amigué con Luna. Mi intención es estar con mis hijas, no volver con Aquino, no quiero lastimar a nadie. Soy una persona que da amor y cariño. Como tengo los huevos para mandar chats, tengo los huevos para pedir perdón. ¿Si era falsa la relación? Nos amábamos, dejamos que se metan todos. De hecho dejamos que se metan todos, puede que eso haya debilitado a la pareja".