Silvina Luna y el Polaco llevaron su relación un paso más allá y se comprometieron, según publicó la actriz en su cuenta de Villa Carlos Paz con la obra "Abracadabra" y fue ahí donde nació el amor entre ambos. llevaron su relación un paso más allá y se comprometieron, según publicó la actriz en su cuenta de Instagram . La pareja compartió temporada de verano encon la obray fue ahí donde nació el amor entre ambos.

Cuando terminaron de trabajar, pasaron juntos unas vacaciones en Estados Unidos y ahora, que se volvieron inseparables, y confirmaron que están comprometidos. "Porque el amor cuando es verdad sale del alma. E y S. Te amo, mi vida. #compromiso #amor #siemprejuntos", escribió Luna en la red social junto a la siguiente foto.

Embed Porque el amor cuando es verdad sale del alma E y S TE AMO mi vida.. #compromiso #amor #siemprejuntos ❤ Una publicación compartida de LUNA (@silvinalunaoficial) el 22 de Abr de 2017 a la(s) 9:01 PDT

Este medio habló con el platinado sobre este momento placentero en su vida: "La idea fue mía, lo aprovechamos en las vacaciones de EEUU, faltaba el anillo. Lo primero que hice cuando llegué fue comprarlo".

"Le di los anillos en un boliche y había amigos y amigas de los dos. Estamos pasando por un momento hermoso".

"Estamos muy contentos, muy felices, las cosas se vienen dando como deseamos. Estaría bueno casarnos a fin de año, estoy en una edad interesante y no le tengo miedo al altar. Al contrario, es hermoso, un compromiso para toda la vida. No me casé nunca, sería una demostración de amor", completó el enamorado.