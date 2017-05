El Polaco, enfurecido por su ex: "Les avisó que de este reality no hablo más"

Molesto, por momentos incómodo y vehemente en sus respuestas, así se mostró El Polaco anoche en su contacto con la prensa, que lo abordó en busca de una respuesta a las acusaciones y la denuncia de su ex, Valeria Aquino, por violencia de género. Sin embargo, el cantante se mostró terminante: "Es un tema que voy a cerrar acá".

"¿Mi ex? Es un tema que voy a cerrar acá. Ya que están todos, les aviso que de este reality no voy a hablar más. Está todo en la Justicia, así que no voy a opinar ni decir nada de lo que dijo ella", expresó El Polaco en una entrevista con Intrusos en la que se mostró junto a Silvina Luna, su flamante pareja.

"Ya está, se terminó, no hablo más. Hablá con mi abogado. No quiero aclarar nada. Está bien lo que ella diga. Ya el juez y la Justicia van a determinar lo que pasa acá. Esta gran mentira se terminó acá. Ahora voy a esperar a que el juez dé su veredicto", agregó ante otra pregunta que intentaba obtener alguna contestación a los dichos de Aquino, quien el lunes, ante Jorge Rial, aseguró que la primera vez que él supuestamente la golpeó "fue porque yo le encontré dos bolsitas de cocaína".

Casi en el cierre, El Polaco volvió a dejar en claro cuán fastidioso está frente a esta situación cuando Gonzalo Vázquez, notero de Infama, le preguntó sobre los rumores que lanzó su ex en relación al presunto romance que habría tenido con Gianinna Maradona. "Está mi mujer acá. Sos un desubicado, me parece", respondió muy serio, para después ponerle fin a la entrevista.

