El Polaco, endemoniado tras las acusaciones: "Ahora voy a pedir la tenencia de mi hija"

"Estoy tranquilo, tengo la consciencia limpia y voy a dejar todo en manos de mi abogado, no voy a hablar de la mamá de mi nena porque los chicos crecen y la voy a cuidar a mi hija. No sé a dónde quiere llegar con este quilombo mediático, pero bueno, hizo la denuncia así que está todo en manos de Fernando", arrancó a contar el cantante en Infama.

Luego, aseguró que desmentiría a Aquino, pero ante la presencia de un Juez: "No voy a decir ni lo de ella, ni lo mío, ni nada. Le di hasta lo que no tengo a mis hijas y a ella también", dijo y agregó: "A veces el envidioso ni quiere tener lo que vos tenes, sino que quiere que vos no lo tengas y tal vez no quiere que yo sea feliz con otra mujer".

"Ahora voy a pelear por la tenencia de mi hija, porque soy un buen padre y mi hija se merece ser feliz. No le deseo el mal a nadie y a ella tampoco, porque hay un Dios que todo lo ve y es el mejor abogado y juez que puede haber en este mundo", agregó.

Y aclaró: "Si hay cosas que pasé no lo voy a decir acá, lo sabe Dios y se lo voy a decir al juez, porque hay un montón de cosas. Yo nunca le levante la mano a ninguna de mis mujeres, soy incapaz. Que me hagan pericias psicológicas a ver si soy agresivo y a ella también, ojo".

Finalmente, dejó entrever que todo se trataría por un problema de celos de Aquino: "Más de lo mismo, que casualidad que ahora que me voy de viaje unos días con Silvina a descansar porque me rompí el lomo todo el año laburando pasa este quilombo".

