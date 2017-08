El Polaco: "Con Chiara no teníamos química y me la cambiaron"

Chiara Mea no continuará acompañando al Polaco en la pista del "Bailando 2017" y este medio se comunicó con ella, que tiene una versión de los hechos. Finalmente, se confirmó queno continuará acompañando alen la pista del "" y este medio se comunicó con ella, que tiene una versión de los hechos.





"Me siento mal, acabo de tener una reunión. El Polaco definitivamente me bajó, dejándome sin trabajo y la teoría es que me baja porque no teníamos feeling, estoy gordita y no soy sexy. La producción acaba de confirmarme que fue él quien decidió bajarme", manifestó.





Este medio fue a buscar la otra campana de esta historia y dialogamos con el Polaco. "Con Chiara está todo bien, no teníamos química, el equipo no andaba. Se habló con la producción y me la cambiaron", dijo.





Y reveló: "Antes de que me la cambien le pedí que si la dejaban sin trabajo, seguía con ella, pero le siguen pagando. Igual va a entrar con otro participante, esa es la verdad. El lunes se van a enterar".





Por otra parte, la reemplazante de Chiara será Solange Báez y en el próximo ritmo ya estará junto al músico para seguir avanzando en la pista más famosa.