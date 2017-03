El perfil desconocido como artista de Clara Darín, la hija de Ricardo

En un evento de una marca de cerveza, Clara demostró sus talentos como artista, al realizar un cuadro en vivo: "Estoy contenta y un poco nervios, es la primera vez que pinto en vivo".





La revista Gente retrata el perfil artístico de la hija de Ricardo, hasta ahora desconocido. "Mi familia me hace observaciones constructivos, somos bastante críticos en nuestras profesiones. Desde que tengo memoria, a papá le doy mi opinión sobre sus películas o proyectos, no me guardo nada", afirmó sobre la relación con el protagonista de "El secreto de sus ojos", "Carancho" o "Luna de avellaneda", entre otras películas recordadas.

"Empecé con el arte hace cuatro años, me gusta desde chiquita pero nunca me había animado, decía que no era lo mío. Iba a estudiar Diseño de Indumentaria. No me gusta rotularme ni encasillarme en un lugar".

Para completar, manifestó si le gustaría seguir los pasos de su padre en el terreno de la actuación: "No soy de sentarme a estudiar textos, me daría fiaca. Acá me hicieron una tarima y me dio pánica escénico. No puedo estar arriba de un escenario. Me gustaría cantar, pintar y tener mi marca de ropa. Son mis tres metas".

