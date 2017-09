El pedido de Andrea Ghidone: "El tango es un ritmo nacional y tiene que estar en el Bailando"

En octubre, todos los jueves, vuelve a la avenida Corrientes el espectáculo "Raíz y Tango". Serán 4 únicas funciones, en el Teatro Astros, a las 21 hs.

Con un excelente despliegue de producción el show reflejará una nueva cara al tango. Un fuerte ensamble de la vieja escuela "Hugo del Carril" - familia, tradición y cultura- con la inconfundible voz de Hugo de Carril (h) y el talentoso baile de Andrea Ghidone, cautivante y sensual.

La fusión de ambas figuras ofrecerá una propuesta atractiva para todas las generaciones, expresando con entrega y emoción el valor del tango en nuestra identidad nacional.

Andrea es una auténtica artista que ha desplegado en su carrera distintas disciplinas, recibiendo elogios y reconocimientos. Su gran fortaleza indudablemente, es sentir y saber transmitir al interpretar. En el presente su gran pasión es el Tango junto a un profundo compromiso por destacar la importancia del mismo en nuestro patrimonio cultural.

"Para esta nueva edición me preparo como lo hice siempre, con compromiso, profesionalismo y mucho respeto hacia el espectador, pero siempre fiel a mí misma. Con objetivos claros y contundentes, como el "huracán" (risas) Estoy muy feliz de volver a participar en un espectáculo de tango, lo disfruto mucho y siento muchas ganas de hacerlo. Además, Hugo me permite ser autónoma y me da la libertad para crear, lo cual es un gran desafío y a su vez es muy divertido. Al igual que el año pasado, él se enteró de lo que yo hacía cuando empezamos con los ensayos generales, pero sé que confía plenamente en mí y está muy tranquilo con lo que yo proponga. Por lo tanto este año redoblo la apuesta, y es ahí donde está mi sorpresa", señaló Ghidone en diálogo con este portal.

Hace unos días, la bailarina le consultó a Marcelo Tinelli por Twitter si se bailará tango en el Bailando: "El tango es un ritmo nacional, tiene que estar en ShowMatch, y sin duda que si está voy a ir. En Canal 9, donde estoy los fines de semana en el programa Implacables, siempre va al piso algún invitado que participa en el Bailando, y quedamos en armar algo juntos que sea innovador. Me gusta arriesgarme y no hacer lo esperado, es lo que más me entusiasma, por eso siempre apunto a hacer cosas diferentes", dijo Andrea.

"Raíz y Tango" contará además con la participación de "Bien de Tango", un grupo de jóvenes artistas que ofrecerá un paseo por los distintos estilos de bailes.

Andrea Ghidone