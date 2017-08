El nuevo desafío de Fabián Mazzei: "Siempre quise hacer un infantil"

Luego de la temporada de verano, en la que fue parte del elenco de "La Momia" junto a Romina Gaetani, Fabián Mazzei vuelve al teatro para protagonizar por primera vez un infantil.

El actor se sube a las tablas en el rol de Don Agapito para divertir a grandes y chicos con su "Canciones para Mirar", un clásico de María Elena Walsh que se presenta en una versión original y divertida.

"Yo empecé en un programa para chicos que se llamaba 'Amigovios' y la verdad que me encantó trabajar con chicos. Después tuve la suerte de trabajar en una película que fue la primera que se hizo en la Argentina en animación, que se ganó el Goya, fue "El Ratón Pérez" y fue también un suceso muy importante porque los chicos estaban enloquecidos", señaló Mazzei en diálogo con PrimiciasYa.com.

Y destacó: "Siempre me encantó trabajar para los pibes, es otra energía, no se puede vender humo: si les gustas, les gustas y punto, es lo más honesto y lo más sincero, a la hora de elegir no hay vueltas ahí".

"Me propusieron "Canciones para mirar", de María Elena Walsh en el Podestá de La Plata, yo fui a ese teatro por primera vez de la mano de China Zorrilla y Agustín Alezzo, así que es como que se cerró una cosa que nunca imaginé pero llegó y como todas las cosas que me pasan a mí en la vida, tengo que ser un agradecido", contó.

"Siempre quise hacer un infantil pero bueno, cuando me llamaron estaba viajando a España, así que me haya llamado Gastón Marioni para este infantil es maravilloso, aparte nunca canté, nunca baile, es algo nuevo para mí, estoy con todas las pilas y todos los nervios como si fuera la primera vez que me subo arriba de un escenario. Es comedia y voy a seguir con la comedia porque la verdad que me encanta componer diferentes personajes, me parece muy divertido y bueno, estoy feliz de poder estar en el Podestá de La Plata que es una de las mejores salas que tiene la Argentina, es un honor para mi poder estar ahí trabajando", indicó el marido de Araceli González.

"Canciones para mirar" tiene dirección general y coreográfica de Gastón Marioni y dirección musical de Damián Mahler. El estreno será el 15 de julio en el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata con entrada libre y gratuita.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino

