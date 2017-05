El mensaje de Fede Bal tras haber bailado con Laurita

Anoche, en el inicio del Bailando, la pareja de Federico Bal y Laurita Fernández fue la primera en presentarse ante el jurado del certamen y antes de bailar hablaron largo y tendido sobre la ruptura de la relación.

"Si estás empezando algo con alguien y es tanto el amor pero tenés dos relaciones en paralelo, no está bien. Tuvimos una charla muy respetuosa, si no queda todo en la nebulosa y no está bueno. Tuvimos una charla honesta y sincera y me pareció que los dos estábamos muy mal. Hacer como que no pasa nada era rarísimo y preferimos decir esta situación, pese a que hay mucho respeto y amor entre nosotros", decía Laurita.

Pero este miércoles, luego de que Marcasoli revelara detalles de sus encuentros sexuales con Fede, el participante del Bailando hizo su descargo en Instagram.

"El placer de abrir la pista del show más importante d nuestra televisión. Todos hablan, todos critican. Yo solo disfruto de bailar una vez más con ella", escribió.

¿Continuará, Federico, con la intención de reconquistar a Laurita? Eso parece.

El placer d abrir la pista del show más importante d nuestra tv. Todos hablan, todos critican. Yo solo disfruto d bailar una vez más c ella.

