El mensaje de Anto para Nazarena Vélez: "Ella me hizo sufrir, pero igual me gustaría conocerla"

La semana pasada, Antonella, una joven de 23 años, decidió compartir con sus "amigos" de Facebook un video en su pileta. Una situación común en estos tiempos de hiperconectividad.

Sin embargo, Anto nunca imaginó que se convertiría en "Hola, soy Anto". Su video se viralizó y las burlas y parodias se multiplicaron por cientos. Muchos famosos se sumaron al bullying virtual, entre ellos Nazarena Vélez.

Anto no la pasó para nada bien. Ella sufre de un leve retraso mental, al igual que sus cinco hermanos, y no sabe cómo lidiar con esta fama espontánea.

Lo cierto es que este lunes, Antonella habló en exclusivo con PrimiciasYa.com y confesó que sufre por las burlas y que lloró por las cargadas que le hicieron.

Mediante una charla telefónica, la joven dio respuestas breves ante las consultas hechas por este portal: "Ahora estoy bien, pero cuando me empezaron hacer burla me sentí muy mal", indicó.

Y luego destacó: "Lo de Nazarena (Vélez) lo tome mal, sufrí y lloré mucho. No pude hablar con ella en persona y me gustaría conocerla. Ella estuvo mal y me hizo sufrir. Le diría que no haga más eso, que no haga burla".

"Me gustaría ser youtuber, pero no trabajar en los medios. Me preguntan si soy la del video y ahora todos quieren sacarse fotos conmigo", finalizó Anto.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino