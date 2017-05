El marido de Miller habló con Pamela David: "A Laura ya no la sigo amando"

Nicolás Traut está siendo investigado por defraudación a la administración pública, acusado de haber sido partícipe del robo de 3,6 millones de pesos de las cuentas bancarias pertenecientes al municipio bonaerense de 25 de mayo.

En los últimos días, el marido de Laura Miller recuperó la libertad, luego de pasar más de un mes en la cárcel. Esta tarde se presentó por primera vez en televisión y habló de todo en el programa de Pamela David (América TV).

"No quiero hablar mal de Laura. Pero ya no la sigo amando. Me molesta hablar de la persona que dormía conmigo", dijo el piloto en Pamela a la tarde.





Luego, la conductora le preguntó si era inocente a lo que Traut afirmó: "Soy inocente pero hice cosas que no debí haber hecho. Estoy excarcelado y a disposición de la Justicia".

"La situación se agravó antes del casamiento. Jamás engañé a Laura y ella pensaba eso, por eso se desataban las discusiones. Creo que fue la única mujer que no engañé nunca", aseguró.

A partir de la detención de Traut, Miller comenzó a vivir una pesadilla y se angustió tanto que terminó internada. Además, relató que varias personas le gritaron "chorra" en la calle e incluso un señor la escupió en la calle. Lo más grave es que el fiscal de Delitos Complejos de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, dijo que la cantante "no está exenta" de la causa que investiga el hackeo informático al municipio de 25 de Mayo.





La semana pasada, se filtraron unos fuertes audios en los que Miller acusa a su pareja de ser ladrón y corrupto. "Vos robás y te hiciste millonario, pelotudo", le dijo durante una tensa conversación telefónica que mantuvo antes de que fuera preso.

La artista manifestó que ella sospechaba que el piloto había robado, pero no tenía las pruebas suficientes para acusarlo: "En más de una oportunidad lo indagé a Nicolás, y él me lo negaba a muerte. De la misma manera que niega todo en este audio".