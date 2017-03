El manager de Ricardo Iorio: "Fue un accidente menor, una colisión"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Sofía Eliana Iorio, la hija de Ricardo Iorio de 20 años, chocó en el Provincial Ernesto Tornquist con un vehículo que trasladaba a una familia.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el manager de Iorio, Gustavo León, quien brindó detalles de cómo se encuentra la hija del accidente y destacó que fue un accidente menor.





"Fue un accidente menor, un medio local lo puso y ahí se generó la noticia. Fue un toque más que un accidente, una colisión. Se produjo en la entrada a un parque el choque. El auto que iba adelante disminuyó la velocidad y se tocaron", expresó el manager del líder de "Almafuerte". , expresó el manager del líder de "Almafuerte".





Y agregó: "La llamé a Sofía y hablé con ella, no fue nada. Está bien. Fue nada más que el susto y el golpe en la coloisión que fue mínimo. Hizo los trámites del choque y ya está en la casa".







"Me extrañó en el momento que no me hubiese llamado Ricardo para avisarme. Desde ayer que no hablo con él. Cuando vi la noticia hablé directamente con Sofía y me tranquilicé. No fue nada grave, fue una colisión, una cosa muy leve".





