El llanto de Yanina Latorre en Pamela a la Tarde: "Estoy destrozada"

"Pido por favor que dejen de acosarme, porque en este caso yo soy la víctima y no aguanto más las amenazas y extorsiones que sufro", expresó, angustiada. Y agregó: "No lloro porque está la cámara, no puedo más".





"A mi no me molesta que opinen, lo que no entiendo es la gente que no quiere que estemos juntos con Diego.Tengo una familia de 23 años, un proyecto de vida. Estoy destrozada. Aunque moleste, él me quiere y yo lo quiero", afirmó Yanina.





También justificó el momento cuando Diego y sus hijos la acompañaron a ShowMatch . "Ellos son grandes y me dijeron por qué tenemos que estar escondidos. Fuimos con Diego para estar juntos. Mi marido tampoco es un asesino", concluyó.





