"El Indio se respaldó en gente que no le dio garantías. Aparte de su gente, fueron fallas externas. De todos modos, creo que hará una revisión de lo que pasó y qué es lo que tiene que hacer para seguir", manifestó al diario Clarín.

"Tanto él como su entorno van a tener que rever algunas cosas. Yo creo que el Indio tiene que seguir porque le hace muy bien al rock, a la cultura. Lo que no hace bien es que haya este tipo de cuestionamientos. Hay mucha responsabilidad de todos. La gente también... porque no entienden lo que es el "sold out", por ejemplo", agregó.

"Espero que siga haciendo shows. Y en cuanto a su salud, se lo ve bien físicamente. Así que creo que va a volver a tocar", concluyó el artista, con varios cds editados.