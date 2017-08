Todo comenzó ni bien comenzó la charla entre Santiago del Moro y María Eugenia Vidal. "Buenas noches, ¿cómo te va? Cómo le va? No sé si tutearla, es tan joven que me da como cosa", rompió el hielo el conductor.

"No, no hay problema con que me puteen, que me tuteen, digo ¡Y con que me puteen también! Las dos cosas. Otra vez mañana todos... Qué arranque, ¿no? Arrancamos con todo", disparó Vidal, generando risas de los panelistas presentes en el programa. "No, no, tuteame". "Bueno, después te puteo", remató Santiago con humor.

Luego del episodio, María Eugenia Vidal, quien en menos de una semana visitó dos veces el exitoso ciclo de América, se sometió a una descontracturada entrevista en la que habló de todo.

Luego, el animador siguió por la misma línea y le preguntó a la entrevistada acerca de cómo convive con los reclamos e insultos: "El que se acerca a reclamar algo de manera genuina, eso está muy bien y es mi trabajo escucharlo y tratar de corregirlo. El que te agrede solo con un insulto porque pertenecés a un espacio que no piensa votar nunca, ahí tenemos un problema. No solo lo digo por algún kirchnerista que me haya gritado algo, si lo hace alguien de Cambiemos también está mal. Tenemos que resolver esta grieta de arriba para abajo".

