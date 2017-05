El hijo de Carlín Calvo: "Al principio me costó aceptar su enfermedad pero la acepté"

Este miércoles, en su primera aparición televisiva, Facundo Calvo dialogó con Intrusos en una extensa charla en la cual, el joven de 18 años, expresó su deseo de ser actor. Además, habló de la salud de su padre, que aún continúa recuperándose de dos episodios cerebrovasculares.

"Está bien. No vive conmigo sino con las enfermeras. Va a caminar, hace terapia. Y está contento. Eso es lo importante: estar feliz para volver a actuar, aunque es difícil pero él está feliz. Los dos somos muy compinches. Yo confío mucho de él", dijo sobre Carlín.

Y profundizó: "Al principio me costó cuando mi papá sufrió los ACV, pero lo acepté... Es algo con lo que vivo. Y estoy agradecido porque, con todo lo que le paso, después de haber sufrido dos, sigue estando ahí".

"¿Te enojaste por la enfermedad?", le preguntó Marcela Tauro. Facundo: "Sí, me enojé. Dije: '¿Por qué pasó?'. Pero son cosas de la vida", razonó. "Él quisiera estar acá, pero sé que pone todas sus fuerzas para apoyarme de la forma que pueda, ahí conmigo, siempre".

Kuego, contó sobre el apoyo de su padre: "Me dijo andá para adelante, confiá en vos. Hacé lo que quieras hacer. No me complicó tanto ser 'hijo de', porque la gente de mi edad no lo ubica tanto. Y estoy orgulloso del papá que tengo y de todo lo que hizo".

Finalmente, Facundo mencionó el gran gesto de Nico Vázquez: "El último año me decidí a ser actor. Fui a ver la obra de Nico. Me encantó y le pedí a él si me podía dar una mano. Me facilitó todo para entrar a una escuela de teatro". "Me gusta mucho el humor, la comedia. Ojalá pueda ir hacia ese lado. También estoy estudiando psicología", concluyó.

¡Adelante, Facu!

Embed