El "grave" problema de Nazareno Casero durante las grabaciones de "Las Estrellas": "Me quedo dormido en..."

Las Estrellas es uno de los éxitos del año. La ficción de Pol-ka que se emite por la pantalla de El Trece, se estrenó el último mayo en formato de tira.

Cumplido los 100 primeros envíos, el elenco que protagonizan Marcela Kloosterboer, Celeste Cid , Natalie Pérez, Violeta Urtizberea y Justina Bustos salió a festejar por el barrio porteño de Palermo.

También estuvieron los hombres: Esteban Lamothe, Nicolás Francella, Nicolás Riera y Nazareno Casero. Ausentes con aviso: Luciano Castro y Pedro Alfonso (ambos de viaje).

En diálogo con PrimiciasYa.com, Nazareno Casero reveló intimidades que suceden en las jornadas de grabaciones, además de manifestar su felicidad por el éxito de la tira.

"Durante las grabaciones la pasamos muy bien y eso es raro, pero hay muy buena onda en todo el elenco más allá que es un poco estresante la jornada de laburo. Estoy muy agradecido de todo lo bueno que me viene pasando y de todas las oportunidades que se medan", expresó el actor.

Y luego, con humor, contó: "Hay un problema, yo me quedo dormido en lugares no debo y me sacan fotos o me hacen cosas. Bajezas de gente que les gusta hacer esa maldad. Me divierte que me hagan bromas o prenderme en el juego ese. Siempre tratando de que sea con buena fe y buena leche, siempre en un marco de equidad".

