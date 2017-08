El gran susto de Mariela Montero, ex "Gran Hermano", por el fuerte temblor en Chile

A eso de las 03:15 am, el movimiento telúrico que habría alcanzado los 5,4 grados Richter provocó la alerta a los habitantes de Santiago de Chile.

Una de las famosas que vive en el país vecino es Mariela Montero. Si bien los temblores son habituales en la región, la ex Gran Hermano se llevó un gran susto ya que fue a la madrugada.

PrimiciasYa.com se comunicó con ella luego de que manifestara en las redes sociales su gran preocupación. "Acá en Chile cada tanto tiembla, es algo que no se puede predecir. Cuando pasa, pasa. Soy bastante temerosa de la naturaleza y ya me ha pasado varias veces de vivir situaciones de terror con los temblores que hay acá porque son muy fuertes y yo vivo en el piso 12 y se mueve todo el edificio. De hecho el edificio en que yo vivo cuando fue el terremoto en 2014, se inclinó. Por eso tengo el miedo en que puede pasar algo peor. Siempre le pido a Dios que no pase nada", relató.

Mariela 1





"El temblor de ahora fue muy fuerte y por suerte vivo con mi hermano y cuñada y bajamos por las escaleras como te enseñan que hay que hacer. Nos dimos cuenta de que los chilenos no tienen miedo a nada porque ya están acostumbrados. Éramos los únicos sentados afuera, esperemos un rato y nos fuimos acostar de nuevo. Igual no pude dormir nada en casi toda la noche. Igual no me da vergüenza tener miedo de esto, hay que ser precavido", añadió Montero.

Embed Mañana #sospechosalawea en #linares #teatro #municipal . Los esperamos para pasar un buen rato y reírnos mucho Una publicación compartida de Mariela Montero (@montero_mariela) el 28 de Jul de 2017 a la(s) 6:00 PDT





La ex integrante de Gran Hermano 2007 vive en el país trasandino hace casi una década. Allí desarrolló su carrera artística. "Hace más de nueve años que estoy acá, vine a participar de un programa por unos meses y me quedé a vivir acá. Fui a la Argentina pero la situación se estaba poniendo complicada y volví a Chile. Empecé a laburar, estuve mucho tiempo en televisión como opinóloga, después me puse a trabajar en teatro que es lo que siempre me gustó, ya que a mí me gusta actuar, producir. Fui creciendo en ese rubro como artista. De a poco fui ganándome un lugar, un nombre y el respeto con mis colegas. Había mucha gente que tenía prejuicios conmigo porque era una chica que había salido con un reality. Pese a todo hice lo que me gustaba", contó.

Mariela 2





Actualmente se encuentra trabajando en "Sospechosa la W...", de Daniel Bombo Fica, un popular y reconocido comediante chileno: "Es un gran comediante en Chile y estoy feliz de estar con él que siempre estuvo solo. Y con él estamos trabajando muchísimo y estamos haciendo una gira nacional con la obra, que es un gran éxito. También hace poco estuvimos haciendo una gira en Estados Unidos y Canadá, y planeamos hacerlo por Europa también donde están las colonias de los chilenos".

Mariela 3