Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Javier "El Gigoló" Bazterrica se prepara para lanzar su carrera como cantante y tendrá la oportunidad de lucirse sobre el escenario con un grande, Carlos "La Mona" Jiménez.





Será el miércoles 6 de septiembre cuando el mediático cante con el cordobés en el boliche tropical "Tornado" de José C. Paz.

Un fan de la Mona Jiménez murió en la fila de ingreso al show del artista



"Voy a cantar el tema `El Gigoló´ de La Mona, soy amigo de él y lo hizo en forma de gracia. A mí no me molesta en lo más mínimo. Vamos a estar tocando los dos ese tema en vivo. Me pidió que cantara con él. Yo voy a cantar un tema mío también porque me estoy por largar como cantante. Voy a estar ahí de la mano del Tigre Marcelo", le comentó Bazterrica a PrimiciasYa.com.

El mediático tendrá la oportunidad de cantar junto a un gran del cuarteto cordobés y se mostrará como cantante.