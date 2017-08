El fuerte cruce de Mariana Nannis con Lousteau y Bullrich: "La gente no tiene para comer"

Mariana Nannis, se cruzó fuerte con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich con motivo del narcotráfico, en una discusión que terminó involucrando al entrenador de "Los Leones", "Chapa" Retegui. En la noche del sábado,, se cruzó fuerte con la ministra de Seguridadcon motivo del narcotráfico, en una discusión que terminó involucrando al entrenador de "





En la noche del sábado, en PH, Podemos Hablar (Telefe), la ministra realizaba un discurso sobre el narcotráfico y las acciones que lleva a cabo.





Según Bullrich, su misión es que los chicos de clase media baja consigan tener un horizonte como los de clase media para no convertirse en soldaditos narco.





"No pasa por un tema de narcotráfico, ¿sabés por qué pasa? Pasa porque un país se está cagando de hambre. La gente no tiene plata para comer", fue la respuesta de Nannis.





"Tiene que ver con la educación", acotó Retegui y Nannis le retrucó: "Tiene que ver con los sueldos. Te pagan, no sé, cinco mil pesos o diez mil pesos y te suben el gas y estás cagado de frío adentro de tu casa. Y después no podés prender la luz porque la luz es cara. Y no podés gastar nada. Y no le podés dar a tu hijo, no sé, una taza de café con leche, o una medialuna", indicó.





La devolución de Retegui fue: "Yo no voy a discutir con vos porque no te quiero convencer de nada", le dijo el entrenador, que aseguró que el aumento de los casos de robos "tiene que ver con la (falta) de educación".





"Tiene que ver con los sueldos. Tiene que ver con que te pagan muy poco. Vas con un carrito al supermercado y te gastás 300 euros. Y vas en Europa con 200 euros y te llevás un carrito enorme. Porque un queso brie te sale un dólar y acá un queso brie de repente te sale 10 dólares", continuó Nannis.





Cuando hablamos de perspectiva de futuro estamos hablando de todas esas cosas", comenzó a explicar. Nannis lo interrumpió y le dijo: "Vos tampoco tenés problemas. ¿Sabés quiénes tienen problemas? Los que viven en la villa. Nosotros no tenemos problemas porque acá todos podemos comer. Pero hay gente que no puede comer y hay gente que no puede pagar la boleta de gas. Y esa gente tiene problemas. No vos, ni yo, ni todos nosotros". Martín Lousteau, que también estaba en la mesa, quiso interceder y poner un punto en común, pero no lo logró.