El ex "Chiquititas" que pasó a trabajar en una ferretería y se hizo budista

Entre los 17 y 21 años atravesó una crisis y ahora Sebastián Francini vuelve a insertarse en el medio con su papel en la obra "Beatnik", dirigida por Osvaldo Laport.

Más allá de su carrera artística, el joven empezó a realizar tareas solidarias, se hizo budista y hasta trabajó en una ferretería.

"Terminé trabajando en la ferretería de mi familia, en Villa Celina, porque no tenía trabajo. Me dio orgullo poder seguir con el legado de mi familia. Entiendo que mi profesión tiene altibajos", comentó el actor a revista Pronto.

"Si yo hubiese tomado el trabajo en la ferretería como el fin de mi carrera, no se cómo estaría ahora. Seguramente angustiado. Pero lo vi como una oportunidad", añadió.

"Dos colegas me pasaron la Ley Budista. Practico el budismo de la Soka Gakkai que tiene como referentes a Orlando Bloom y a Tina Turner. Es un budismo para la gente, a diferencia de otros que son mas personales. Yo me creo mucho más rico de lo que tengo y no me falta nada", sostuvo sobre su práctica.