El escandaloso cruce entre El Polaco, Silvina Luna y Barby Silenzi

La producción de fotos del lunes pasado en el Tattersall dejó muchísimas perlitas que van emergiendo bien dosificadas y que contribuyen a las vísperas del comienzo del Bailando 2017. Una de ellas, fue el tenso cruce entre tenso pase de facturas de Barby Silenzi a El Polaco.

"Estoy dolida con El Polaco, tendría que haber defendido a su equipo", comentó Silenzi. "Vamos a pegarle al pibe, más quilombos que Irán tengo. Yo la quiero a Barby, es una situación rara el reencuentro", admitió el rubio.

"¿Qué pasó que me dejaste de hablar?", tiró directa Silenzi. La respuesta no se hizo esperar: "No te dejé de hablar, ahora tengo a mi mujer". ¿Y qué tiene que ver una amiga con una mujer?", arremetió Barby. "La cuestión es que estamos todos acá, en el Bailando 2017. La familia unida, faltan los fideos", intentó suavizar el Pola.

Luego, como era de esperarse, Silvina defendió a su pareja: "Él está muy nervioso con otros asuntos mucho más importantes. Si le tenés cariño, hay que respetar el momento que está atravesando y no traerle cosas superficiales", concluyó.

