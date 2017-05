El enojo de Raúl Rizzo: "El periodismo me tiene las pelotas llenas"

Gerardo Romano estuvo en el programa "A dos voces" en TN y realizó un extenso análisis de la actualidad del país. Llamó la atención cuando el actor, que siempre se mostró a favor de la gestión K, insultó a estuvo en el programa" eny realizó un extenso análisis de la actualidad del país. Llamó la atención cuando el actor, que siempre se mostró a favor de la gestión K, insultó a Cristina Fernández por la corrupción.

"Cristina es un chorra hija de pu... Ya está, terminemos con el pasado. Hablemos del choreo con el INCAA hoy", lanzó el actor utilizando la ironía para dejar atrás el pasado kirchnerista y continuar hablando de la actualidad.

Embed

PrimiciasYa quiso realizar una entrevista con Raúl Rizzo, actor que siempre se mostró afín al kirchnerismo, para ver qué le pareció este comentario. quiso realizar una entrevista con, actor que siempre se mostró afín al kirchnerismo, para ver qué le pareció este comentario.





"Eso no es un exabrupto, les tapó la boca a los tipos que siempre quieren decir eso y no lo dicen", dijo enérgico y luego finalizó la entrevista diciendo que "el periodismo me tiene las pelotas llenas".





Cortó el teléfono, enojado ante la pregunta de este medio y no quiso profundizar su análisis sobre la situación.