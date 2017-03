El enemigo en la relación de Kristen Stewart y Robert Pattinson

Con un sorprendente e impactante look tras raparse la cabeza y teñirse el cortísimo pelo de rubio platino, Kristen Stewart ha realizado unas jugosas declaraciones sobre su relación con Robert Pattinson y su sexualidad que ya corren por la pólvora de las redacciones de medio mundo.

"Nunca hablé de mis primeras relaciones amorosas porque quería que fuera solo algo mío", señaló a The London Sunday Times. "Odiaba que los detalles de mi vida estuvieran siendo convertidos en una mercancía y fueran comercializados por todo el mundo, pero teniendo en cuenta que tenía muchos ojos posados en mí, de repente me di cuenta de que mi vida privada afecta a un mayor número de personas, no solo a mí.

Fue una oportunidad para entregar un poco de lo que era mío, hacer que incluso una persona se sienta bien consigo misma", añadió la estadounidense. Kristen confiesa que su relación con el protagonista de Crepúsculo fue muy duro para ella debido a la enorme presión que sentían ambos.

"Me seguían a todos los lados... Cuando salía con Rob lo público era el enemigo, y esa no era manera de vivir, estaba tan confundida. ¡Ahora me he dado cuenta de quién soy! No tengo que seguir luchando", señaló la californiana de 26 años.

Además, la intérprete estadounidense protagoniza la portada de la revista V Magazine, producción fotográfica que ha sido realizada por

Mario Testino, y en cuya entrevista interior habla sobre la superficialidad de las redes sociales. "Cuando hablas con alguien por teléfono, se realiza un intercambio fácil de descifrar, comprensible. Pero con el texto y las redes sociales, es esencial un diálogo contigo mismo y tu interpretación de esa sombra. No es que no sea válido, pero es un nuevo idioma", comentó la protagonista de Personal Shopper.