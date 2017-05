El dramático relato de Cristina Tejedor: "Me violaron y tuve que abortar"

A mi me violaron, me embarazaron y tuve que abortar", expresó tras la discusión que mantuvo con la periodista Deborah Plager respecto del embarazo y escándalo que atraviesa la relación de Daniel Scioli con Gisela Berger. ", expresó tras la discusión que mantuvo con la periodistarespecto del embarazo y escándalo que atraviesa la relación decon





"Yo se lo que se sufre y vengo de una familia donde había gente golpeadora", dijo y agregó: "Las mujeres no debemos aceptar ni la violencia física ni la verbal, que es la que estás teniendo conmiigo desde hoy (a Plager). Me dijiste que no soportabas el pensamiento de una kiirchnerista..."





La periodista, por su parte, manifestó: "No voy a contestar porque no es personal el tema".





La actriz, visiblemente emocionada, recordó el momento de cuando el médico, previo al aborto, no le creyó que habían abusado de ella. "Todas dicen lo mismo", dijo el hombre.





La actriz, en el programa del jueves en, relató su dramático testimonio de cuando fue inducida a un aborto como consecuencia de una violación.