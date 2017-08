El dolor de Lorna por el levantamiento de "Cuestión de peso": "Vuelvo a pedir ayuda"

El sábado se emitió el último programa de "Cuestión de peso", el reality saludable que conducía Fabián Doman en el canal comandado por Adrián Suar.

El ciclo pasó a la grilla de los sábados de El Trece por el estreno de Este es el show. Pero le costó demasiado mantener su rating.

Lo cierto es que ayer fue el último programa y Lorna, la fan de Susana Giménez, se mostró dolida por el levantamiento repentino del ciclo: "Hoy es uno de los peores días de mi vida porque después de mucho luchar para tener mi oportunidad de entrar a Cuestión de peso para mejorar mi vida y mi salud de repente me quedo sin el programa que tanto bien me hacía", señaló.

"Pasaron más de 6 meses desde que pedí ayuda por primera vez para poder entrar al programa, un mes esperando mi lugar en un sillón y cuatro meses como participante, pasaron 31.400 desde aquel primer día y de un día para el otro me encuentro sin el aire que me daba Cuestión de peso y Canal 13 para mejorar mi salud y mi vida", agregó.

"Hice las cosas como tenía que hacerlas ya que siempre pase la balanza, siempre me esforcé y nunca falle y sin embargo no alcanzó para seguir al aire, no alcanzó para mi alta y para cumplir mi sueño. Hoy vuelvo a pedir ayuda nuevamente por mi salud y mi vida ya que para poder sostener todo lo bajado y seguir adelgazando aún más necesito que algún programa de tele me dé la posibilidad de trabajar en lo mío ya sea como notera, panelista o cualquier otro rol que crean puedo desempeñar. Ya que necesito un estímulo importante para poder continuar con un tratamiento tan intensivo y difícil de realizar. Espero que otra vez puedan ayudarme y les agradezco por todo lo que hicieron por mí", finalizó Lorna en dialogo con PrimiciasYa.com.