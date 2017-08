El dolor de la tía de Messi que no fue invitada a la gran boda

"Yo fui a verlo antes de que se vaya a Barcelona y la madre (Celia) no me abrió la puerta. Me echó", expresó la hermana de Jorge, el padre del astro.





"No voy a tener relación con Leo. Fue muy cruel todo", expresó Susana en la entrevista que mantuvo con Guido Záffora respecto de una posible reconciliación.





"No invitó a nadie de mi familia. Es muy duro. No me merezco esto", concluyó Susana desde su departamento en Rosario.





Mirá el video!

Embed















Siguen las repercusiones del casamiento de. En este caso,entrevistó a, la tía del futbolista del Barcelona que no fue invitada a la boda.