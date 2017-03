El dolor de Débora DAmato por la muerte de su gata Alma: la despidió con una carta en Instagram

Amante de los animales, Débora D'Amato transita un momento de mucho dolor: murió su gatita Alma, con la que compartió 18 años de vida.

"Mi fiel compañera por 18 años. Un día, en la esquina de Balcarce y Venezuela la vi y nunca más nos separamos hasta hoy. Lloré y se recostó sobre mi falda, me enfermé y se enfermó (literal) a la par... nos mudamos, compartimos buenas y malas", escribió en su cuenta de Instagram, anunciado la triste noticia.

"Quizás solo unos pocos comprenden mi dolor por perderla. No me importa los que se rían de mis sentimientos. Mi chiquita linda: tu mirada me llenará el corazón eternamente, Alma de mi vida", agregó la panelista, quien recibió cariñosos mensajes de sus seguidores.

Embed Mi fiel compañera por 18 años. Un día, en la esquina de Balcarce y Venezuela la vi y nunca más nos separamos hasta hoy. Lloré y se recostó sobre mi falda, me enfermé y se enfermó (literal) a la par... nos mudamos, compartimos buenas y malas. Quizás solo unos pocos comprenden mi dolor por perderla. No me importa los que se rían de mis sentimientos. Mi chiquita linda: tu mirada me llenará el corazón eternamente, Alma de mi vida Una publicación compartida de Débora sin H® (@deboradamato) el 22 de Mar de 2017 a la(s) 5:36 PDT