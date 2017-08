El Dipy: "Con Mariana Brey tengo un problema de antes, la mala leche no me va"

El Dipy es uno de los personajes del momento debido a su exposición en el "Bailando 2017", certamen de baile al que se sumó luego de una campaña viral desde su Twitter. es uno de los personajes del momento debido a su exposición en el ", certamen de baile al que se sumó luego de una campaña viral desde su





Este medio pudo dialogar con el cantante sobre varios temas. En primer lugar, fue consultado sobre las declaraciones de Gabriela González, exmujer y madre de Tomás, de doce años, quien comentó que están en un litigio judicial por la cuota alimentaria del joven.





"Esta todo súper arreglado, se firmó el convenio para la cuota que se firma cada 6 meses porque se aumenta un 20% y está todo bien. Todos de acuerdo. Quiero preservar al nene y no voy a hablar de ese tema", comentó.





No me joden las fotos porque la conocí así, me encanta. ¿Cómo me voy a poner mal si duermo con ella? Si es linda y tiene para mostrar, que lo muestre". Por otro lado, el integrante de la movida tropical se refirió a las fotos hot que subió Mariana Diarco a su Twitter. ¿Le molestó? "





Cómo está de la operación: "Estoy muy bien, me hicieron una punción. Tenía un plastrón apendicular, me hicieron eso antes del apéndice, sino me sacaban el colon y parte del intestino grueso. Quedé cero kilómetros, nunca taxi. Me diagnosticaron mal con una gastroenteritis y era el principio de una apendicitis, después me dijeron que era infección urinaria, entrando a una peritonitis".





Mariana Brey: "Tengo algo viejo con ella, en su programa sentó a un tipo a decir que había perdido el bebé con Mariana y era mentira. Hoy tenemos un bebé hermoso. Estuvo dos años para estar embarazada, con tratamiento. Lo dejó hablar por un punto de rating. Hace dos días, dijo que era mentira que estuve internado y me internó Labonia. Es fácil de averiguar". Para completar, el exlíder del Empuje reveló detalles de su cruce al aire con: "





Dipy cerró: "La mala leche no me va, cuando pasó esto, Marcelo me preguntó y se me explotó la cabeza. A mí me tocás a mi familia y no lo sé manejar. Cuando se meten con eso, me duele. Quizá no fueron buenos los términos. Soy hombre para pedir disculpas, las pedí sinceramente. No va a hacerlo nunca, piensa que porque es periodista tiene derecho a decir lo que se le cante".