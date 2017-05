El Dipy: "Anoche no pude dormir, lloramos de felicidad con mi familia"

Ahora que estás confirmado en el #Bailando2017 ,te pido @dipypapa que me hagas un video cantando lo que sientas.

PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con el cantante tropical quien explicó sus sensaciones con esta noticia.

"Estoy muy contento, es algo súper importante para mí y para mi familia. Ayer me pareció hasta raro cómo me confirmó Marcelo. Fue una forma de hacerlo tan linda que ya te conmueve. Es increíble, estoy viviendo un momento hermoso", expresó.





"Voy a dar lo mejor de mí en el show. Todavía no me senté a hablar con nadie, seguramente será la semana que viene. Todavía no caigo de lo que está pasando", agregó.







"Es un día más en mi casa y de repente cada cinco minutos te acordas dónde vas a estar y es una locura. Anoche no pude dormir, lloramos de felicidad con mi familia. Con Marcelo lo único que hablé fue lo del Twitter, lo vieron todos".





Y consultado sobre que compartirá certamen con El Polaco, aclaró: "El tema del Polaco para mí está terminado, quiero enfocarme en lo mío y no hablar más de nadie".