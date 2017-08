El cumple de 40 de Matías Alé: "Fue el mejor día de mi vida"

Matías Alé está recuperado de una crisis emocional que vivió hace unos meses y que lo tuvo internado debido a su estado de salud. está recuperado de una crisis emocional que vivió hace unos meses y que lo tuvo internado debido a su estado de salud.





El querido actor cumplió 40 años el domingo 13 de agosto, pero lo celebró el sábado por la noche con una gran fiesta donde asistieron familiares, amigos y gente de su entorno más íntimo.





PrimiciasYa habló con el comediante sobre el evento: "La pasé increíble, fue el mejor día de mi vida por la cantidad de gente que vino, por mi familia que estaba unida, porque me siento pleno con los 40 años".





"Vinieron un montón que pensé que se les iba a complicar. Amigos de Bariloche, de Mar del Plata... Fue una fiesta increíble, Alcides nos regaló un show tremendo. Romi y Fabi de Grupo Play la rompieron. Vino el Mago Black y entré con una murga", agregó Matías, muy emocionado. ", agregó Matías, muy emocionado.





Para cerrar, comentó: "Fue tremendo, estoy feliz. Quedé afónico y detonado. No paré de gritar y cantar. Todo lindo. Me siento en el mejor momento, mejor que antes de la crisis. Los 40 me pusieron firme, con más fuerza".