El costado desconocido de Graciela Alfano: "Recojo perros de la calle, los pongo divinos y los regalo"

Graciela Alfano junto a un muchacho alto y rubio despertó los rumores de romance, luego de que Grace confirmase que está "con nuevo amor". El surgimiento de dos fotos dejunto a un muchacho alto y rubio despertó los rumores de romance, luego de queconfirmase que está "con nuevo amor".





Eso hizo que este portal busque la palabra de la exvedette y figura de la farándula local, que comentó su costado desconocido con los perros.









Y agregó: "Debo haber regalado más de 20 perros, a todos les he cambiado la vida. A este lo recogí en Mar del Plata el año pasado. Me gustó porque tenía los ojos de distinto color. Lo curé y con esta persona, está hecho un santo. A veces el perro se porta mal porque no entiende al dueño".





Para cerrar, Alfano dio más detalles de cómo vive junto a su mascota, el gran amor de su vida: "Mirá si seré top... De perro de la calle ahora tiene entrenador, paseador y duerme arriba de mi cama. Es un callejero ilustre. Es el amor de mi vida".

, comentó.