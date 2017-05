El contraataque de Lizardo Ponce a Naiara Awada: "Es desubicada y está mal asesorada"

Primero haces campaña contra el bullying y después agredís de esta forma. Me das mucha pena @AwadaNai . Ojalá tengas a alguien que te ayude.. pic.twitter.com/Tbem3MsKig

"Lizardo, no puedo creer que dedicaste tipo cinco historias de tu Instagram a mí. Estás obsesionado mi amor, bebé. Se te va a pasar, te juro que se te va a pasar. Sos puto gordi, se te va a ir, dura unos días", se la escucha decir a la joven de manera despectiva.

Este medio fue a buscar la palabra de Lizardo, que gentilmente respondió a las preguntas de PrimiciasYa: "Me parece que no hay mucho para decir. Lo que dice habla más de ella que de los demás. Es desubicada, no tiene límites y está mal asesorada".

Ponce agregó: "Es muy hipócrita decir que lucha contra el bullying cuando después intenta ofender como lo hace. Ayer vi que atacaba a Analía Franchin diciéndole que era del Conurbano. No suma decir esas cosas ni en TV ni en las redes sociales. Espero que tenga a alguien que la pueda acompañar porque no va a ser fácil, ojalá le vaya bien".