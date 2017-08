El conmovedor mensaje del Negro Oro antes de operarse: "Esto no es una despedida"

"Fumo desde que tengo 13 años y nunca me había pasado nada. Pero todo llega. En los últimos tiempos tengo o sufro de una insuficiencia respiratoria importante", comunicaba a través de Facebook, días atrás, el Negro Oro al mismo tiempo que comunicaba las dolencias por las que aún atraviesa y que este jueves lo harán enfrentarse a una operación de corazón.

Este martes, a diez días de esa primera carta y, de cara a la operación de corazón a la que será sometido el jueves, González Oro volvió a utilizar la misma red social en la cual, para brindar un sentido mensaje a sus seguidores.

"Es difícil hacerlo sin que esto suene a despedida, porque no lo es. Es simplemente comentarles cómo estoy, cómo me siento", dice uno de los párrafos.

"Si bien una operación siempre es una operación, de este tipo se hacen cientos en el mundo por día, y con excelentes resultados. La rehabilitación no es corta, pero tampoco eterna. Máximo un mes para estar totalmente bien, lo que no significa un mes en cama de ninguna manera, un mes cuidándome de los esfuerzos físicos", añadió.

"La vida me ha puesto a prueba varias veces en todo sentido. Éste es un desafío más, ni más ni menos importante que los otros. Me rearmé varias veces y seguramente lo voy a hacer de nuevo", expresó luego.

"Soy querido, popular, amé intensamente, me siento amado y querido por la gente en general y por algunos en particular. Y todo eso me ha hecho muy bien, ayuda. Hemos pasado juntos por varias, lloramos juntos, nos reímos mucho, cantamos mal pero fuerte. Disfrutamos todo lo que la vida nos puso enfrente. Pero siempre juntos, diciéndoles la verdad, contándoles cómo soy, y se bancaron todas", agradeció.

"Es muy probable que no escriba nada en los próximos días, pero me llevo el sabor en todo el cuerpo de haber sido útil a millones de personas en todos estos años, de haber puesto una sonrisa en aquél que no la estaba pasando bien. Deseo fervientemente un país mejor y más justo para todos aquellos que la están pasando mal. Dios ilumine y los haga ver la realidad a aquellos que fueron elegidos para gobernar por el bien común", prosiguió.

"Gracias una vez más por los cientos de mensajes recibidos en la radio y en mis redes sociales. Gracias por quererme y hacérmelo saber. A la vuelta nos volvemos a comunicar. Mañana me interno y el jueves me operan. Sigan pensando en mí. Yo lo hago", finalizó.

¡Fuerza, negro!