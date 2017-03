El comunicado de Valeria Aquino sobre el Polaco: "Espero que se presente a la audiencia"

Valeria Aquino está en pleno litigio judicial con el Polaco, luego de la denuncia que le realizó a su expareja por la cuota alimentaria de su hija Alma y por violencia de género. está en pleno litigio judicial con, luego de la denuncia que le realizó a su expareja por lade su hija Alma y por

La exmujer del cantante envió un comunicado a este medio actualizando la información del caso:

"⁠⁠⁠Me dirijo a Uds. por este medio, en cumplimiento de un expreso pedido de la justicia de no exponerme públicamente mientras se aclara el conflicto que mantengo con mi ex pareja.





Con fecha 16 de marzo de 2017 el Juzgado de Familia a cargo de la Dra. Mendilaharzu hizo lugar a un pedido mío y dispuso una medida restrictiva por el plazo de 30 días, para que Ezequiel Iván Cwirkaluk -el Polaco- no pueda acercarse a mi domicilio o cualquier lugar en donde yo me encuentre, a una distancia menor a 100 metros; además debe abstenerse de realizar toda conducta y/o acto de agresión, intimidación u hostigamiento que atente contra mi integridad psicofísica, sea por llamados telefónicos, correos electrónicos, mensajes de texto, whats app o redes sociales, medios informáticos o papel.





También se prohibió que Cwirkaluk me mencione, o difunda o divulgue en cualquier medio de comunicación o red social de manera directa o indirecta, imagen e información mía.





Todo ello bajo apercibimiento de que se pueda conformar una causa penal por desobediencia en su contra.- El contenido de esa resolución ya ha tomado estado público, desmintiendo a quienes por especulación negaban su existencia.





Agradezco todo el apoyo y la solidaridad recibida en estos meses tan difíciles para mí y espero sepan comprender que durante este lapso serán mínimas mis apariciones públicas, insisto, en cumplimiento de lo solicitado por la justicia.





Quiero expresar que todas mis acciones están dirigidas no solamente a protegerme física y psicológicamente, sino fundamentalmente para preservar a mi pequeña hija Alma, a fin de que no padezca ninguna secuela respecto a la triste y no deseada situación que estoy viviendo.





El 29 de marzo está designada una audiencia en el Juzgado de Familia para que abordemos los temas vinculados con la cuota alimentaria y el régimen de visitas.- Espero la concurrencia de Ezequiel para que en dicha oportunidad podamos regularizar su vinculación con Alma y como personas adultas y seriamente, acordemos todo aquello que sea lo mejor para nuestra hija".