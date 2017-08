El comentario de Guido Süller que enfureció a Cinthia Fernández: "No sabe cómo llamar la atención"

Desde Twitter, Guido Süller tiró un picante comentario: "Viendo a las hijas de Cinthia Fernandez en #CortaporLozano . Dios ,se te van las ganas de tener hijos. Insoportables ! ... como la madre ...".





Al enterarse de esto, Fernández respondió: "Pobre hay gente perdida que no sabe cómo llamar la atención. Lo que importa que mis hijas me quieren y me tienen".





Pobre hay gente perdida q no sabe cómo llamar la atención. Lo q importa q mis hijas me quieren y me tienen ❤️ — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 8 de agosto de 2017



"Es una opinión y hay que respetarla. No dije nada malo ni incierto", retrucó Guido ante la repercusión del tema.





Es una opinión y hay q respetarla . No dije nada malo ni incierto ☺ Una publicación compartida de Guido Suller (@guidosullerdioso) el 8 de Ago de 2017 a la(s) 1:56 PDT