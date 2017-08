El Chino DAngelo: No podes estar en contra de un reidor, si reírse es lo más lindo que le puede pasar a uno

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Walter "El Chino" D'Angelo, humorista de "ShowMatch" y conductor de "Vamos a pasarla bien" (CrónicaTV), dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre su presente laboral en tevé. , humorista dey conductor de, dialogó en exclusiva consobre su presente laboral en tevé.





"Creo que es uno de los mejores años a nivel programa. Siempre al lado del número uno que es Marcelo (Tinelli). Todo lo que me pasa se lo debo un poco a él, todo lo que viene es gracias a que estoy en su programa. Siempre estuve como panelista y ahora estoy demostrando que podía hacer otra cosa. Marcelo no hace nada al azar, es ajedrecista, todo lo pensó y analizó antes. Los cuatro no estamos de casualidad ahí. Si estamos sentados ahí por algo estamos, cada uno ocupa su lugar. A Marcelo le suma lo que uno puede decir", explicó el Chino.





chino dangelo 3.jpg







Sobre algunas críticas de la gente en las redes sociales, en donde lo tratan de reidor de Tinelli, el humorista comentó: "La verdad no las leo, trato de ver lo bueno. No saben cuánto hace que uno que está trabajando, el que habla del lado del desconocimiento critica y para mal. La crítica del lado del conocimiento es constructiva. Yo hago lo que me parece que está bien, no jodo a nadie, si me río o no, ¿a quién puedo molestar? Todo lo contrario, yo lo veo desde ese lado. No podes estar en contra de un reidor, si reírse es lo más lindo que le puede pasar a uno".



"La crítica por eso no está buena. el que me conoce sabe que no soy un reidor. No me molesta la crítica, cada uno tiene su pensamiento, hago lo que siento, ojalá todos se diviertan con lo hago y digo. El que critica en la red social si te ve personalmente te abraza, te quiere incondicionalmente. El amor que genera Marcelo es impresionante. Nunca me trataron mal, nunca. El crítico de la red social es crítico. Uno dice y hace lo que quiere, cada uno es libre. No me molesta, siempre está el que está a favor y en contra, el que le gusta y al que no le gusta. Alguien que no me conoce seguramente no sabe lo que hago para estar ahí".





Sobre su noviazgo con Florencia Galdo, una tenista 25 años menor que él, comentó: "Estamos muy bien. Es imposible no pensarlo antes que es bastante más chica que yo y poder estar bien. Lo pensás y decís: ¿podría llevarme bien con una chica mas chica? A veces lo hablamos y yo le digo: vos me tenés que seguir a mi, no tenes que dejar de hacer las cosas que te gustan, tenes que ser una pareja que me acompañe en la vida. Y así la pareja va para adelante. Tranquilamente puedo ser el padre, lo sé, pero pasa por el lado del amor sino no podes estar con alguien con tanta diferencia de edad".



"Ella tiene conducta de deportista a mi también me gusta el deporte. Hacemos tenis juntos y tiene línea de vida sana. Me encanta la vida sana a mí y una chica de 20 años que sepa lo que quiere es muy importante".





Y sobre su tuvo prejuicios con él mismo antes de comenzar la relación por la diferencia de edad explicó: "Sí, claro. A ella la conocí porque quería jugar al tenis. No había otra posibilidad. Después entendí que podía pasar, la familia también estaba contenta, entendió que era amor, sino no estás más con alguien con tanta diferencia de edad. El día que mi hija elija a su compañero de vida voy a querer que la quieran de verdad, no me importa la edad, va por otro lado. La diferencia de edad es relativa en el amor. Es la primera vez que me pasa".