El beso infernal entre Fede Bal y Laurita Fernández en el Bailando

Anoche, en el Bailando, Federico Bal y Laurita Fernández calentaron la pista con toda la sensualidad de sus movimientos y al ritmo de "Despacito". El final de la coreo cerró con beso súper hot ente ellos y el público deliró.

Pero además del público, fueron los miembros del jurado quienes se quedaron sin palabras y alabaron la perfo de los ex novios, aunque Moria, por su parte, criticó un poco el beso final.

Finalmente, los chicos tuvieron que volver a contestar si el amor había regresado: "No volvimos. Hace tres galas que nos está yendo bien porque cambiamos nosotros la manera de trabajar juntos. Si no, era pelearnos y pasarla mal. Es la tercera vez que bailamos reggaetón y era un buen final. La decisión fue tomada después de ver el programa del viernes. Es mi ex, ¿cómo no me va a gustar tocarlo?".

"Me daba para hacer otro tipo de beso, pero el tema es que no lo vamos a hace acá. Le hubiese comido la boca pero el tema era para hacer otro cierre, un poco más romántico", añadió Fede.

Foto portada: Jorge Luengo.