El audio de Rocío Oliva contra Gianinna Maradona: "Cuando la encuentre, la cag... a trompadas"

"Los Ángeles de la mañana", emitieron un audio de Rocío Oliva donde amenaza a Gianinna Maradona, en un mensaje de voz que le envió a su ex Diego Maradona. Durante la mañana del martes, en, emitieron un audio dedonde amenaza a, en un mensaje de voz que le envió a su ex





"También se dónde va a bailar tu hija Gianinna. Cuando me la encuentre, te la cago a trompadas, a ella, a las hijas... Ahora me vas a conocer y tus hijas también. A mí no me rompe las pelotas nadie", dice la futbolista, evidentemente furiosa.





Recordemos que la mala relación entre las hijas del Diez y Rocío data desde que arrancó el vínculo amoroso entre el ídolo popular y su pareja. Nunca hubo química y difícilmente la haya en un futuro.





A continuación, el audio que emitieron en el programa que conduce Ángel de Brito por el Trece:

