El audio de la entrevista en el que Luciana Salazar habla de su embarazo y la ruptura con Redrado

"Ser madre soltera, llevarlo en mi vientre y separada de la persona que amaba, iba a ser un embarazo de miércoles porque voy a estar sufriendo", expresó sin ocultar su angustia.





Acerca del fin de su relación con Redrado, destacó: "No podía estar sufriendo lo que sufrí, no me lo iba a perdonar. Fue un año de lucha, en todo sentido, porque viví muchísimas cosas. Mucho dolor, mucho llanto".





"Llegó un momento que dije, estoy perdiendo tiempo de mi vida de poder disfrutar y por mis papás", aclaró sobre la decisión que terminó llevando adelante.





Se divulgó enel audio de la entrevista queconcedió a la revista, donde se refirió a la forma en la que eligió ser madre ante la separación con