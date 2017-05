El antes y el después de "La Piba": "Lo que me mueve el alma es la música tropical"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Perla Pamela Quiroz, "La Piba", fue una de las primeras cantantes femeninas solistas de cumbia villera de Argentina.





Ganó un premio Carlos Gardel en 2002 (el año anterior estuvo ternada) y se crió en el Fuerte Apache, donde nació entre otros Carlos Tevez , y ahora a sus 33 años está instalada en Miami.





En diálogo con PrimiciasYa.com, "La Piba", que por aquel entonces tenía 17 años, ahora habla de su presente a los 33.





"Hace casi dos años que vivo en Miami. Recién ahora me estoy empezando a juntar con gente de la música, estaba medio de ama de casa. Estoy con ganas de volver a la música pero por el momento no hay ninguna propuesta firme", comentó la rubia, de escultural figura.





"Cuando fue lo de La Piba salí como solista. Después canté en algún que otro grupo pero nada profesional digamos. Mi primer disco fue a los 17 y tengo dos discos como solista". Y explicó:





Dejó en claro, además, su pasión por la cumbia: "No me veo por otro lado musical. Lo que a mí me mueve el alma es la música tropical".





"Se dio naturalmente. Me gustó mucho la idea de usar ropa deportiva. Me parecía raro de salir vestida de un equipo de fútbol y obvio que iba a ser de San Lorenzo, soy hincha, no podía salir con otra remera". Sobre aquel look con ropa de su querido San Lorenzo de Almagro, comentó: