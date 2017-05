El actor enfocado en su trabajo que por ahora no quiere enamorarse

Peter Lanzani , habló del primer proyecto teatral que encarará luego de "Equus" y además aseguró que no se quiere enamorar.





"Estoy a full con la obra de teatro, con los estrenos de cine y no estoy en vistas de enamorarme. No estoy con nadie, estoy demasiado enfocado en el trabajo", dijo el actor en nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad.





En este sentido habló sobre "Solo se vive una vez", el largometraje donde compartió pantalla con Gerárd Depardieu.





peter lanzani 2.jpg







"A los franceses mucho no les gusta hablar en inglés, entonces se armaban unas charlas medio en francés, en español, en inglés, charlamos sobre cine argentino, sobre escenas. Verlo a el, con toda su impronta, le decían acción y algo le cambiaba y lo hacía completamente diferente", reveló Lanzani.

Así, Lanzani contó que vuelve a subirse al escenario para interpretar al "Emperador Gynt", la obra que estrena el martes 9 de mayo, en el Centro Cultural San Martín.





"Es una obra que no está pensada como unipersonal, la pensamos de otra manera, pero ya estuvimos haciendo pasadas con gente y viene funcionando bien", precisó Peter.