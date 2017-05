El abogado de Valeria Aquino: "Pedimos la detención del Polaco por falsa denuncia"

Valeria Aquino y el Polaco, su expareja: el equipo de abogados de Aquino pidió la detención del cantante por falsa denuncia. Hay novedades de último momento en el litigio judicial entre, su expareja: el equipo de abogados de





PrimiciaYa habló con Miguel Molina, letrado a cargo de las causas judiciales de la joven y confirmó las versiones: "Pedimos la detención del Polaco y se lo cita a prestar declaración indagatoria. Los fundamentos que damos es la denuncia de Valeria que los testigos dieron fe. El Polaco se mostró reticente al accionar de la Justicia no solo en la causa penal, sino en los otros expedientes".





¿El cantante puede ir preso? "Nosotros le hacemos el pedido a la fiscalía y ellos evalúan. Otro elemento es que ayer se presentaron para hacer una falsa denuncia por impedimento de contacto, no solo no existe, sino que de las mismas pruebas se denota la intención de Valeria que él tenga contacto con su hija".

"Vamos por falsa denuncia, el hecho no existió y por falso testimonio contra José Nosal, el manager del Polaco".

Amplió: "Tenemos las capturas, los audios y testigos que vieron a Nosal devolverle a la nena, las constancias del Jardin donde el Polaco retira a la nena. Quieren entorpecer el accionar de la Justicia".





Para completar, el profesional subrayó: "No sabemos domicilios del Polaco, la semana pasada lo echaron del barrio. No vive más en City Bell, no se sabe. Es un peligro de fuga, es un muchacho que vive saliendo del país".