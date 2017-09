El abogado de Natacha apuntó contra Burlando: "Influyó y guionó la causa, quiere sangre"

Andrés Rabinovich mantuvo un diálogo con este medio sobre su representada, Natacha Jaitt, y la causa que le inició El doctormantuvo un diálogo con este medio sobre su representada,, y la causa que le inició Diego Latorre por extorsión y publicación de audios privados en las redes.





"Hoy estamos presentando la nulidad de todo lo actuado y además, estamos presentando denuncia penal contra Fernando Burlando y el socio Martín Leguizamón, por averiguación de ilícito realizado dentro de la causa por los delitos de falsificaciones de instrumentos privados, prevaricato de abogados, falso testimonio, estafa procesal, extorsión y otro delito que pudiera configurarse en el marco de la causa", confirmó el letrado, apuntando contra sus colegas. ", confirmó el letrado, apuntando contra sus colegas.





Y prosiguió: "Entendemos que han influido y guionado la causa que lleva a Natacha a una declaración indagatoria que va a ser postergada hasta tanto se resuelva la nulidad de todo lo actuado. Entendemos que no existen pruebas para que Su Señoría haya dictado esas medidas".





Cómo está la mediática a nivel judicial: "Natacha tenía dos causas por extorsión, una que le hace Latorre a través de Burlando y una que le hizo un riojano. Bueno, la segunda causa se cayó por inexistencia de delito, nos presentamos y el fiscal entendió lo mismo que nosotros. Ahora vamos a ver qué pasa con la primera causa".







Para cerrar, fue al hueso: "Que estén jugando con el resultado puesto algunos, es la presión que le hacen al juez de la causa. El resultado no está puesto, lo quieren poner porque quieren sangre pero va a ser difícil. Es un tema jurídico y serio. Si esto va a Cámara, no va a permitir que esto continúe adelante porque no hay ningún tipo de delito".