El abogado de Lina Rosa Díaz: "El 18 de mayo la jueza explicará por qué es inocente"

Lina Rosa Díaz finalmente fue absuelta por la causa del robo de las joyas a Mirtha Legrand, un litigio que se inició a fines de 2015, luego de que el entorno de la diva influenciara en esta decisión. finalmente fue absuelta por la causa del robo de las joyas aun litigio que se inició a fines de 2015, luego de que el entorno de la diva influenciara en esta decisión.



La exempleada de Legrand habló esta tarde con los medios: "Estoy muy emocionada, se hizo justicia. Quiero agradecer a la Justicia, a mi abogado y a las personas que me creyeron. Soy una persona que amo a Mirtha Legrand, le han hecho creer otra cosa".

Embed ina Rosa Díaz finalmente fue absuelta por la causa del robo de las joyas a Mirtha Legrand, un litigio que se inició a fines de 2015, luego de que el entorno de la diva influenciara en esta decisión.La exempleada de Legrand habló esta tarde con los medios: "Estoy muy emocionada, se hizo justicia. Quiero agradecer a la Justicia, a mi abogado y a las personas que me creyeron. Soy una persona que amo a Mirtha Legrand, le han hecho creer otra cosa".

Un día después de la resolución, este portal se comunicó con Walter Fidalgo, abogado de Lina, que relató: "El 18 de mayo están los fundamentos, sería la explicación de la jueza de por qué dice que Lina es inocente. Ahí asiste el fiscal, la querella, que serían los abogados de Mirtha y la defensa, que somos nosotros".





"A partir del 19 de mayo tienen diez días hábiles si quieren apelar. Escuchando a D'alessandro, la va a convencer de que apelen. Pero no me preocupa, tampoco me preocupó que la acusaran y digan todo eso en TV. Lo digo honestamente", agregó el letrado.





¿Cómo se encuentra la exempleada de Mirtha? "Estuve con Lina hasta anoche, está cayendo después de estar 7 años presa en su casa. La condena social no te la saca nadie, más en el último mes condenada por los medios. En la sala de debate no existía lo que decían en la tele. Nada era real. Era para meterle presión a la jueza. Van a investigar a Vanesa Rave, testigo, por falso testimonio. Me sorpende su falta de compromiso civil", completó Fidalgo.