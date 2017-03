Eduardo Feinmann cruzó en la cara a una sindicalista docente: "No me gusta el sindicalismo mentiroso"

Presentada en Animales Sueltos como la sindicalista que le peleará el poder a Roberto Baradel en las próximas elecciones de Suteba, la docente Romina del Plá protagonizó una dura discusión con Eduardo Feinmann luego de afirmar que su sector fue opositor tanto del gobierno de María Eugenia Vidal como el de Daniel Scioli. "Eso es mentira", le reprochó el periodista, quien aseguró que "hacían lo que decía la señora Cristina".

El cruce comenzó cuando Del Plá explicaba que desde hace meses le reclaman al gobierno bonaerense una solución al conflicto docente. "Nosotros somos opositores, fuimos opositores y somos independientes...", decía la sindicalista, representante del Polo Obrero, quien en ese momento fue interrumpida por Feinman.

"Señora sindicalista, eso es mentira. Ustedes no fueron opositores al otro gobierno. Ustedes, desde el sindicato de docentes de la provincia de Buenos Aires, no fueron opositores al otro gobierno. Hacían lo que decía la señora Cristina", señaló el periodista.

Del Plá, buscando defenderse, afirmó: "Se nota que no sabe porqué me invitaron acá. Me invitaron acá porque, justamente, soy la opositora a Baradel".

"Son todos lo mismo. Por más que sea opositora, son todos lo mismo. Una cosa es el sindicalista y otra cosa es el docente. Yo respeto a los docentes que trabajan, no a los sindicalistas que extorsionan a los gobiernos y dejan a los chicos sin clases. Es mentira lo que usted dice", fue la dura respuesta de Feinmann. "No me gusta el sindicalismo mentiroso", agregó.

