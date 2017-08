Edith Hermida: "La paciencia se agota, no puedo hacer un té caliente a la mañana estos días de frío"

Edith Hermida expresó su descontento en las redes sociales por la falta de luz en el barrio donde vive, problemática que viene hace muchos días. expresó su descontento en las redes sociales por la falta de luz en el barrio donde vive, problemática que viene hace muchos días.





PrimiciasYa.com y contó detalles de esta situación desesperante que vive. La panelista de " Bendita " dialogó en exclusiva cony contó detalles de esta situación desesperante que vive.





"Vivo en uno de los tantos barrios de la Ciudad de Buenos Aires que creció desmedidamente en la zona de Parque Chacabuco. Mi manzana tiene como diez edificios nuevos. En mi caso personal nos cortaron el gas hace siete meses aproximadamente porque había una pérdida y hay que hacer una reforma. Esto nos obligó a muchos vecinos a pasarnos a cosas eléctricas", comentó Hermida.





"Siempre los veranos fueron complicados, esta situación no es de ahora, pero nunca habíamos tenido un invierno tan complicado con la energía eléctrica. En el último mes se nos habrá cortado la luz quince veces, todos los días el último tramo. Viene una cuadrilla de Edesur, arregla el desperfecto, y las pocas horas se vuelve a desarreglar", añadió.



"Ayer cortaron las calles los vecinos agotados por esta situación. Muchos pierden la mercadería y la paciencia se va agotando. Yo hubiese estado con ellos si no tenía que ir a Bendita. Es muy difícil organizarse tantos días sin luz. La paciencia se agota. Yo tengo una hija chiquita, al no tener gas ni luz vivimos como en la edad media. No puedo hacer un té caliente a la mañana estos días de frío, todos los días estuvimos sin luz".





"Deben tener que invertir para que esto no ocurra, evidentemente, para que esto no ocurra. Esa es la situación de todos los vecinos. Viene la luz unas horas y luego se vuelve a ir. Así fue la situación desde hace diez días básicamente. Uno no se puede organizar. Al cortarse la luz se me enfría el agua. No sé ni siquiera en qué momento del día me puedo bañar", cerró Edith.