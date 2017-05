Duras declaraciones de Naiara Awada contra Oscar Martínez: "Le escupiría la cara"

Mientras ensaya para debutar en la pista del Bailando 2017, Naiara Awada , la sobrina de la primera dama, realizó picantes declaraciones contra Oscar Martínez.





"Mi padre tuvo una mujer hermosa que fue Marina Borensztein y se la robó Oscar Martínez", dijo la pariente presidencial, destapando un escándalo del pasado. En charla radial con Daniel Ambrosino dijo:dijo la pariente presidencial, destapando un escándalo del pasado.





"Mi padre (Alejandro Awada) estaba haciendo una obra de teatro con Oscar Martínez y él se la robó", argumentó la joven refiriéndose a la pieza 'Días contados', que dirigió el propio Martínez en el Paseo La Plaza en el 2007.





"Sabés de la cantidad de películas y obras de teatro que no me llamaron porque estaba Oscar Martínez. Él me bajaba porque no quería que yo esté", indicó y agregó: "Igual lo entiendo, yo tampoco quería actuar con él, le escupo la cara en el primer ensayo. Tampoco me parece buen actor".