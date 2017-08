Dos delincuentes armados robaron en los estudios de ShowMatch

Este viernes, dos delincuentes perpetraron un asalto a mano armada en el estudio La Corte, donde se graba el programa "ShowMatch". Los malvivientes despojaron de sus pertenencias a dos empleados del lugar y huyeron del edificio.

Según trascendió, el golpe se concretó cerca de las 16 en el estudio ubicado en Fraga 167, a pocas cuadras de Ideas del Sur y no hubo heridos.

Luego de encañonar a los trabajadores y agruparlos en la parte posterior de las instalaciones, los malechores robaron celulares, billeteras y otros accesorios pertenecientes al programa.

Luego del susto, María Vilariño, la jefa de vestuario de Ideas del Sur, contó cómo fueron los hechos: "Pensaron que era una fábrica de zapatos. Nachito me dice 'María mirá esta gente...' me acerqué a la puerta y les dijes 'no se de lo que están hablando. Ahí sacaron las armas y nos fuimos a la sala de costuras atrás de todo. Estábamos muy asustados. Nos dijeron que nos tiremos al piso y se la agarraron con Nachito, que era el único hombre y le decían 'te vamos a matar".

Vilariño recordó que le exigían dinero que ellos no tenían: "'Decime dónde está la plata'. "Me agarraron del brazo, yo estaba en el piso. Le dije 'señor esto es un vestuario acá no hay plata' y me tiraron al piso", contó la mujer.

"Nos dijeron 'quédense ahí porque hay gente nuestra afuera' y de golpe silencio total. Una chica se había escapado por atrás y fue corriendo a La Corte a avisar. Vino la policía y estos señores se fueron caminando. Eran grandes. Se llevaron mi teléfono una cartera y una mochila de las chicas. Estaban tranquilos", concluyó.