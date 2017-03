Doman adelantó cómo será la nueva temporada de Cuestión de peso: "Es un desafío personal muy grande"

Luego de que fuera levantado del aire en mayo de 2014, el reality "Cuestión de Peso" regresa nuevamente al aire desde el próximo lunes a las 17hs por El Trece.

Y con el doctor Alberto Cormillot -un puntal del programa- supervisando la salud de los participantes, quienes buscarán -como en las seis temporadas anteriores- adelgazar considerablemente en pos de una mejoría en la salud, y una mayor inclusión.

La posta de Andrea Politti -la primera conductora del ciclo– y Claribel Medina será tomada por un conductor con marcada trayectoria televisiva: Fabián Doman.

De ese modo, el periodista que hoy conduce una franja de las mañanas del Trece se hará cargo de la segunda tarde del canal: "Es un programa muy importante y un desafío personal muy grande", señaló en diálogo con PrimiciasYa.com.

"Yo tenía propuesta para hacer Abogados con Ideas del Sur y El Trece, pero después todo lo que pasó con la productora hizo que el proyecto no se lleve a cabo. Y apareció esta propuesta de Kuarzo Endemol y dije que sí sin pensarlo casi", contó Doman.

Y agregó: "Es el programa más saludable de la televisión y que ayuda un montón de gente. Nos llegó 4 mil videos en el último casting, muchos quieren participar. Yo voy a ser el participante número trece. Yo con Alberto bajé en el año 2011, 17 kilos en un año. Yo hice muy poco de ejercicios y lo que hizo Alberto fue ordenarme las comidas. Uno come mal por varias razones, una de ellas por falta de tiempo o a veces no comes que es un error gravísimo. La mentira es un elemento fundamental para subir de peso porque uno se engaña. No es que no hay que comer, la idea es saber regular la cantidad".

"Yo tengo que bajar un kilo por semana y aún no tienen la penalización para mí en el caso que no cumpla. Pero seguro alguna maldad me harán hacer", indicó Fabián sobre su participación en el ciclo.

